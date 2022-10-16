НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 октября, 11:29

ВС России уничтожили три американские гаубицы М777 ВСУ

Вооружённые силы России уничтожили три гаубицы М777 ВСУ американского производства. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777", — сказал он.

Российские военные уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ в ДНР, на Херсонщине и в Запорожье

Российские военные уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ в ДНР, на Херсонщине и в Запорожье

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили более 250 военных и 11 танков ВСУ на Криворожском направлении. По словам генерал-лейтенанта, также были поражены 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров