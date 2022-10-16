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Регион
Опубликовано 16 октября 2022, 11:29
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ВС России уничтожили три американские гаубицы М777 ВСУ

Вооружённые силы России уничтожили три гаубицы М777 ВСУ американского производства. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777", — сказал он.

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Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили более 250 военных и 11 танков ВСУ на Криворожском направлении. По словам генерал-лейтенанта, также были поражены 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии.

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Евгения Колесникова
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