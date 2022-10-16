МО РФ: Цели сегодняшних ударов по военным и энергетическим объектам Украины достигнуты
ВС РФ продолжили удары по важным военным и энергетическим объектам Украины
Вооружённые силы РФ на протяжении суток продолжали наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины высокоточным оружием. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В течение суток Вооружённые силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины", — рассказал Конашенков.
Официальный представитель Минобороны России добавил, что все назначенные объекты поражены, цели ударов российских военных достигнуты.
Ранее Лайф сообщал о том, что авиация ВКС России, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по украинским военным в районе Каховского водохранилища у Осокоровки Херсонской области, уничтожив более 50 человек.
ТАСС / Министерство обороны РФ