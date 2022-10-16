МО РФ: Цели сегодняшних ударов по военным и энергетическим объектам Украины достигнуты

Вооружённые силы РФ на протяжении суток продолжали наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины высокоточным оружием. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооружённые силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины", — рассказал Конашенков.

Ранее Лайф сообщал о том, что авиация ВКС России, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по украинским военным в районе Каховского водохранилища у Осокоровки Херсонской области, уничтожив более 50 человек.