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Опубликовано 16 октября 2022, 11:26
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МО РФ: Цели сегодняшних ударов по военным и энергетическим объектам Украины достигнуты

ВС РФ продолжили удары по важным военным и энергетическим объектам Украины

Вооружённые силы РФ на протяжении суток продолжали наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины высокоточным оружием. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооружённые силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины", — рассказал Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России добавил, что все назначенные объекты поражены, цели ударов российских военных достигнуты.

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Ранее Лайф сообщал о том, что авиация ВКС России, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по украинским военным в районе Каховского водохранилища у Осокоровки Херсонской области, уничтожив более 50 человек.

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ТАСС / Министерство обороны РФ

Илья Суриков
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