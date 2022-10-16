Украинские военные провалили попытку наступления на Купянском направлении

Российские военные помешали попытке наступления 92-й бригады ВСУ на Купянском направлении под Харьковом. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Берестовое в Харьковской области", — отметил он.

Конашенков добавил, что было ликвидировано до 50 украинских солдат, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулемётами.