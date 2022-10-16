Украинские военные провалили попытку наступления на Купянском направлении
ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 50 бойцов
Российские военные помешали попытке наступления 92-й бригады ВСУ на Купянском направлении под Харьковом. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Берестовое в Харьковской области", — отметил он.
Конашенков добавил, что было ликвидировано до 50 украинских солдат, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулемётами.
Ранее Лайф писал, что военные РФ разрушили надежды ВСУ на наступление в Херсонской области. Как сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, благодаря войскам ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского украинские силы были разбиты на Херсонском направлении.
ТАСС / Гердо Владимир