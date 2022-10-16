Военные РФ пресекли попытку ВСУ форсировать реку Жеребец в Донбассе

Попытка ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении была пресечена российскими ракетчиками и артиллеристами. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

В районе Торского лесничества сосредоточенным огнём артиллерии поражен штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшийся в направлении населённого пункта Кировск в ДНР. В результате уничтожено более 20 украинских военнослужащих и четыре бронированных автомобиля, добавил Конашенков.