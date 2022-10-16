ВС РФ уничтожили украинскую переправу через реку Оскол в Харьковской области

Вооружённые силы РФ уничтожили переправу через реку Оскол в Харьковской области. Её соорудили и использовали войска Украины для подвоза боеприпасов и выдвижения резервов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Двуречная в Харьковской области уничтожена наведённая ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств", — отметил Конашенков.