ВС РФ уничтожили украинскую переправу через реку Оскол в Харьковской области
Вооружённые силы РФ уничтожили переправу через реку Оскол в Харьковской области. Её соорудили и использовали войска Украины для подвоза боеприпасов и выдвижения резервов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Двуречная в Харьковской области уничтожена наведённая ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств", — отметил Конашенков.
Ранее Лайф сообщал о том, что Вооружённые силы РФ на протяжении суток продолжали наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины высокоточным оружием. Цели ударов были достигнуты.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ