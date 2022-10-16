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16 октября, 12:23

В Минобороны Белоруссии назвали численность военных РФ в совместной группировке войск

В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдут менее 9 тысяч военных из РФ

Общее количество военнослужащих РФ в составе региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее девяти тысяч человек. Об этом сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко.

"Общая численность составит чуть менее девяти тысяч человек", — написал он в "Твиттере".

Ревенко отметил, что первые эшелоны с российскими военнослужащими уже начали прибывать на территорию Белоруссии, передислокация займёт несколько дней.

"Готовы к любым задачам": В Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными

"Готовы к любым задачам": В Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными

Ранее Лайф рассказывал, что Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск из-за обострения на западных границах Союзного государства.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова

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