Миллер не исключил, что поставки газа в ЕС можно заместить через турецкий хаб
Глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил, что через турецкий хаб будет возможно перенаправить все выпавшие из-за терактов на "Северных потоках" объёмы газа. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Речь идёт обо всех тех выпадающих объёмах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на "Северных потоках", поэтому это могут быть значительные объёмы", — отметил Миллер.
По его словам, это можно сделать через "Южный поток", строительство которого ранее отменили. Напомним, газопровод подразумевал поставки голубого топлива из РФ по дну Чёрного моря до Болгарии. Также планировался транзит газа в государства Южной Европы.
Ранее президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и создать на территории Турции газовый хаб. Российский лидер подчеркнул, что создание хаба позволило бы "регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски" цены на газ, которые сегодня "заоблачные".