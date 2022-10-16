Защиту Каховской ГЭС усилили, чтобы противостоять провокациям со стороны Киева
Оборону Каховской ГЭС в Херсонской области усилили для противостояния провокациям со стороны Киева. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Защита усилена. Там сильная группировка войск стоит, там непросто будет прорваться", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".
Ранее Стремоусов не исключил угрозы подтопления Херсонской области. По его словам, этому свидетельствует активная работа украинских военных в районе Каховки на Днепре.
Обложка ©
ТАСС / Стурит Валерий