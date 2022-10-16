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16 октября, 12:09

Защиту Каховской ГЭС усилили, чтобы противостоять провокациям со стороны Киева

Оборону Каховской ГЭС в Херсонской области усилили для противостояния провокациям со стороны Киева. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Защита усилена. Там сильная группировка войск стоит, там непросто будет прорваться", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".

Десант ВСУ высадился в бухте Каховского водохранилища и потерял десятки бойцов

Десант ВСУ высадился в бухте Каховского водохранилища и потерял десятки бойцов

Ранее Стремоусов не исключил угрозы подтопления Херсонской области. По его словам, этому свидетельствует активная работа украинских военных в районе Каховки на Днепре.

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ТАСС / Стурит Валерий

Никита Осипов

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