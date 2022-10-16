Офицер спецподразделения Росгвардии спас раненную осколками снарядов собаку в зоне проведения спецоперации. Как сообщает пресс-служба ведомства, теперь пёс по кличке Рыжий живёт в Хабаровске в семье военнослужащего.

Росгвардеец спас раненую собаку в зоне спецоперации, и теперь она живёт с ним. Видео © Росгвардия

В районе одного из промышленных объектов, где дислоцировался отряд ОМОН, бродило много брошенных домашних животных, которых люди при эвакуации не смогли взять с собой. Одна из собак выглядела хуже остальных.

"Пёс постоянно лежал, ничего не ел, у него был сильный кашель. Лапы были в порезах, в груди торчал осколок, и поначалу он не особо нам давал подходить к себе", — рассказал сотрудник ОМОН лейтенант полиции Г. Александр.

Со временем пёс привык к людям, тогда бойцы смогли вынуть осколки и дезинфицировать раны. Несколько дней он ничего не ел, но ему продолжали приносить сухие пайки и верили, что собака выкарабкается. При переезде на новое место Рыжего взяли с собой, теперь он ни на шаг не отходит от приобретённого хозяина.

Когда пёс окончательно поправился и окреп, сомнений у Александра не было: собака поедет с ним домой в Хабаровск. Сейчас питомец часто проводит время в отряде, а оставаясь дома, сильно скучает по новому хозяину.