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Регион
Опубликовано 16 октября 2022, 11:49
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В Кремле заверили, что спецоперация будет доведена до конца

Песков: Участие НАТО в украинском конфликте никак не влияет на цели России

Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, однако Москва всё равно достигнет целей СВО. Такое заявление в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео опубликовал журналист Владимир Соловьёв в телеграм-канале.

"НАТО де-факто уже влезло в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания, то есть операция продолжается и она будет доведена до конца", — сказал он.

Песков подчеркнул, что Москве существенно тяжелее от того, что НАТО предоставляет Киеву помощь. Это, продолжил он, требует внутренней экономической и иной мобилизации от российских властей. Одно дело — киевский режим, а другое — потенциал Североатлантического альянса, который оказывает дополнительную нагрузку на ВС РФ в рамках специальной военной операции.

"Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию", — подчеркнул представитель Кремля.

Дипломат и адмирал НАТО устроили дипломатический конфликт из-за ситуации на Украине
Дипломат и адмирал НАТО устроили дипломатический конфликт из-за ситуации на Украине

Ранее вице-премьер Украины назвала ВСУ армией НАТО и признала вовлечённость альянса в конфликт. По мнению Ольги Стефанишиной, из-за нерешительности "демократического мира" Москва становится сильнее.

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Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
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