В Кремле заверили, что спецоперация будет доведена до конца

Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, однако Москва всё равно достигнет целей СВО. Такое заявление в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео опубликовал журналист Владимир Соловьёв в телеграм-канале.

"НАТО де-факто уже влезло в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания, то есть операция продолжается и она будет доведена до конца", — сказал он.

Песков подчеркнул, что Москве существенно тяжелее от того, что НАТО предоставляет Киеву помощь. Это, продолжил он, требует внутренней экономической и иной мобилизации от российских властей. Одно дело — киевский режим, а другое — потенциал Североатлантического альянса, который оказывает дополнительную нагрузку на ВС РФ в рамках специальной военной операции.

"Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию", — подчеркнул представитель Кремля.