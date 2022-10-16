Песков: За введение потолка цен на газ заплатят жители стран, поддержавших это решение
За последствия введения потолка цен на российский газ будут платить жители стран, поддержавших эту меру. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он считает, что многие государства уже сталкиваются с подобными проблемами.
"Сейчас уже многие страны сталкиваются с последствиями своих опрометчивых решений. А присоединение к стану сторонников этого потолка цен, конечно, это будет ещё одна цена, которую гражданам этих стран нужно будет платить", — отметил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что потолок цен это серьёзное нарушение условий действующих контрактов. Он добавил, что в случае его введения компания может прекратить поставки газа.
Напомним, что ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, в него вошёл потолок цен на нефть, однако максимальная стоимость, которую хотел бы установить Брюссель, пока не определена. Йеллен же отмечала, что "предельная цена" может быть зафиксирована на уровне 60 долларов. На этом фоне вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем, кто попытается ограничивать искусственно её цену.