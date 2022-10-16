Песков: За введение потолка цен на газ заплатят жители стран, поддержавших это решение

За последствия введения потолка цен на российский газ будут платить жители стран, поддержавших эту меру. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он считает, что многие государства уже сталкиваются с подобными проблемами.

"Сейчас уже многие страны сталкиваются с последствиями своих опрометчивых решений. А присоединение к стану сторонников этого потолка цен, конечно, это будет ещё одна цена, которую гражданам этих стран нужно будет платить", — отметил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что потолок цен это серьёзное нарушение условий действующих контрактов. Он добавил, что в случае его введения компания может прекратить поставки газа.