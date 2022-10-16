Ушаков: Байден намерен вернуть осуждённую баскетболистку Грайнер до выборов в Конгресс
Президент США Джо Байден хочет вернуть осуждённую в России звезду американского баскетбола Бриттни Грайнер до выборов в Конгресс. Соответствующее заявление сделал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"В этой острой ситуации, как мне кажется, он (Байден. — Прим. Лайфа) думает прежде всего о промежуточных выборах предстоящих, поэтому напоминает о том, что обязательно нам нужно вернуть баскетболистку, которая задержана за доставку наркотиков", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
При этом Ушаков подчеркнул, что в настоящее время судьба осуждённой американки — это "не самая главная тема, которая волнует Москву". Напомним, что выборы в Палату представителей США состоятся 8 ноября 2022 года.
Королева гашиша: Почему олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер претендует на обмен на Бута и Красикова
Ранее в МИД РФ подтвердили, что осуждённые в России американцы Пол Уилан и Бриттни Грайнер фигурируют в переговорах между Москвой и Вашингтоном по возможному обмену россиянина Виктора Бута. В то же время российская сторона неоднократно призывала американских партнёров не прибегать к "мегафонной" дипломатии и не выносить детали консультаций в публичное поле. Такую позицию в том числе озвучивали в Кремле.
ТАСС / Максим Григорьев