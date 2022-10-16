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16 октября, 12:06

Миллер: "Газпром" полностью обеспечивает потребности российских граждан в газе

"Газпром" полностью обеспечивает потребности российских граждан в голубом топливе. Об этом заявил глава транснациональной энергетической компании Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Видео с моментом заявления опубликовал в телеграм-канале журналист Владимир Соловьёв.

Миллер подчеркнул, что "Газпром" обеспечивает прохождение осенне-зимнего максимума, который не должны ни в коем случае почувствовать россияне, какой бы низкой температура ни была, — это главная задача компании.

"Газпром" создаёт газотранспортные мощности — вы только вдумайтесь — на среднюю температуру по всей европейской части страны минус 25 градусов. И мы полностью обеспечиваем все потребности наших потребителей", — заявил глава "Газпрома".

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Ранее Алексей Миллер заявил о возможном прекращении поставок газа при введении ЕС потолка цен. Он добавил, что введение потолка цен на газ — это серьёзное нарушение условий действующих контрактов.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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