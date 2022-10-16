В Херсонской области заявили, что Россия "поставит мат" Украине уже зимой
Россия уже нынешней зимой "поставит мат" властям Украины, уверен замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Мы ещё раз напоминаем всем тем, кто сегодня проживает на территории Украины, думает про победу укровермахта. Скажу объективно: это невозможно. В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой", — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале.
Возможности Украины в нынешнем противостоянии зависят от Запада, указал Стремоусов, а Россия в этом плане достаточно мощна и "фактически безгранична".
Ранее Кирилл Стремоусов заявил, что военные РФ разрушили надежды ВСУ на наступление в регионе. По его словам, благодаря войскам ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского украинские силы были разбиты.
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