В Херсонской области заявили, что Россия "поставит мат" Украине уже зимой

"Мы ещё раз напоминаем всем тем, кто сегодня проживает на территории Украины, думает про победу укровермахта. Скажу объективно: это невозможно. В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой", — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале.