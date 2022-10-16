Посольство Сербии на Украине временно закрылось по соображениям безопасности
Посольство Сербии на Украине приняло решение временно прекратить работу ради безопасности сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.
"Посольство Республики Сербия на Украине в целях защиты безопасности своего персонала временно закрыто", — говорится в сообщении.
При этом указывается, что сотрудники сербского посольства на Украине продолжат работать из Белграда. И это будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены условия для их возвращения в Незалежную.
Сегодня украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, там работает система противовоздушной обороны.
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