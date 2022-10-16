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16 октября, 12:18

Посольство Сербии на Украине временно закрылось по соображениям безопасности

Посольство Сербии на Украине приняло решение временно прекратить работу ради безопасности сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

"Посольство Республики Сербия на Украине в целях защиты безопасности своего персонала временно закрыто", говорится в сообщении.

При этом указывается, что сотрудники сербского посольства на Украине продолжат работать из Белграда. И это будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены условия для их возвращения в Незалежную.

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Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук

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