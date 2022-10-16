На Дальнем Востоке обнаружили косатку с детёнышами в реке Амур

На Дальнем Востоке жители столкнулись с удивительным случаем: косатка с двумя детёнышами зашла из Охотского моря в реку Амур и четыре дня ходит от посёлка Маго до посёлка Тыр в Хабаровском крае. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Косатка с детёнышами в реке Амур. Видео © Telegram / Светлана Радионова

Она добавила, что такое явление в этих местах ещё никогда не наблюдалось. Обычно косатки не заходят в реку.

"Нам сообщают, что сейчас мама и малыши находятся чуть выше посёлка Маго. Такого не помнит никто из старожилов", — отметила Радионова в телеграм-канале.

Руководитель ведомства попросила местных жителей не приближаться к животным и не пытаться им помочь, поскольку это может быть травмоопасно как для косаток, так и для людей.

"Служба следит за ситуацией. Сейчас мы ждём мнение учёных, что лучше сделать в таком уникальном случае. Если косаткам понадобится помощь, сделаем всё необходимое для их спасения", — подчеркнула Радионова.