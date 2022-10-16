В Москве стартовали переговоры по зерновой сделке между Россией и ООН
В Москве стартовали переговоры по зерновой сделке между Россией и представителями ООН. Как уточняет ТАСС, одним из участников встречи является заместитель генсека Организации Объединённых Наций Мартин Гриффитс.
По данным СМИ, другие встречи представителя организации в России, как и это событие, будут носить закрытый характер. Причём точная программа ещё не известна, она уточняется.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что если подтвердится факт использования гуманитарного коридора для вывоза зерна с Украины в террористических целях, то под вопросом окажется его дальнейшее функционирование. Позже в Госдепе заявили о "больших проблемах" из-за возможного закрытия зернового коридора.
Shutterstock