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16 октября, 12:39

В Белоруссию прибывает авиационная составляющая региональной группировки войск из РФ

Из Российской Федерации в Белоруссию начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба белорусского Минобороны в телеграм-канале.

"В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск (сил)", — сказано в сообщении.

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Напомним, что общее количество военнослужащих РФ в составе региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее девяти тысяч человек. Об этом ранее сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко.

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Telegram / Минобороны России

Илья Суриков

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