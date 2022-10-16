В Белоруссию прибывает авиационная составляющая региональной группировки войск из РФ
Из Российской Федерации в Белоруссию начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба белорусского Минобороны в телеграм-канале.
"В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск (сил)", — сказано в сообщении.
Напомним, что общее количество военнослужащих РФ в составе региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее девяти тысяч человек. Об этом ранее сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко.
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