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16 октября, 12:54

Министр обороны Франции пообещал поставить Украине системы ПВО Crotale

Франция поставит Украине зенитные ракетные комплексы малой дальности Crotale. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью газете Le Parisien.

"Они будут особенно полезны в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками", — сказал министр.

Всего в активе Парижа есть 12 батарей этих ПВО, однако Лекорню не уточнил, сколько из них отправится на Украину, но добавил, что "это будет значительно, чтобы дать им возможность защитить небо".

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Выбывшие из состава Вооружённых сил Франции ЗРК Crotale заменят более современные системы ПВО Mamba. Согласно плану, Украина сможет развернуть поставленные системы за два месяца, в течение которых военные научатся ими пользоваться.

Также Париж выделил 100 миллионов евро в фонд, который Украина может использовать для закупок по своему усмотрению при условии, что поставщиком будет Франция. Среди получателей первых украинских заказов из этого фонда — французская фирма, которая будет поставлять понтонные мосты.

А ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал Киеву ещё шесть гаубиц Caesar. Установки будут взяты из заказа, изначально предназначавшегося Копенгагену, указал он.

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Wikipedia / David Monniaux

Артур Лапсаков

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