Министр обороны Франции пообещал поставить Украине системы ПВО Crotale

Франция поставит Украине зенитные ракетные комплексы малой дальности Crotale. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью газете Le Parisien.

"Они будут особенно полезны в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками", — сказал министр.

Всего в активе Парижа есть 12 батарей этих ПВО, однако Лекорню не уточнил, сколько из них отправится на Украину, но добавил, что "это будет значительно, чтобы дать им возможность защитить небо".

Выбывшие из состава Вооружённых сил Франции ЗРК Crotale заменят более современные системы ПВО Mamba. Согласно плану, Украина сможет развернуть поставленные системы за два месяца, в течение которых военные научатся ими пользоваться.

Также Париж выделил 100 миллионов евро в фонд, который Украина может использовать для закупок по своему усмотрению при условии, что поставщиком будет Франция. Среди получателей первых украинских заказов из этого фонда — французская фирма, которая будет поставлять понтонные мосты.