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16 октября, 13:26

Очевидцы потушили загоревшееся авто на МКАД, пока пожарные стояли в пробке

На МКАД загорелся автомобиль

Легковой автомобиль загорелся на Московской кольцевой автодороге (МКАД). По данным Лайфа, предварительно, обошлось без пострадавших.

Всё произошло на 14-м километре неподалёку от ТЦ "Мега Белая Дача". Когда водитель и очевидцы услышали хлопки, они отбежали от машины. Потушить её удалось своими силами до приезда пожарных, которые попали в пробку.

Горящий автомобиль на МКАД. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

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Ранее Лайф показывал, как грузовик наехал на ограждение и опрокинулся на дорогу на 15-м километре МКАД. В Дептрансе добавили, что движение было затруднено сразу по трём полосам.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Артур Лапсаков

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