Очевидцы потушили загоревшееся авто на МКАД, пока пожарные стояли в пробке
На МКАД загорелся автомобиль
Легковой автомобиль загорелся на Московской кольцевой автодороге (МКАД). По данным Лайфа, предварительно, обошлось без пострадавших.
Всё произошло на 14-м километре неподалёку от ТЦ "Мега Белая Дача". Когда водитель и очевидцы услышали хлопки, они отбежали от машины. Потушить её удалось своими силами до приезда пожарных, которые попали в пробку.
Ранее Лайф показывал, как грузовик наехал на ограждение и опрокинулся на дорогу на 15-м километре МКАД. В Дептрансе добавили, что движение было затруднено сразу по трём полосам.
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Кадр из видео LIFE