Князь Владимир при Крещении Руси решил, что Украине нужно вступить в Евросоюз. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Незалежной в "Твиттере".

"Украина и Европа всегда были друзьями. В 988 году князь Владимир ввёл в Киевской Руси христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС. Сегодня мы отстаиваем эту идею и защищаем Европу от России", — сказано в сообщении.

Отметим, что такое предположение МИД Украины не осталось без внимания. Так, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал принести представителям внешнеполитического ведомства страны "усмирительную вышиванку", отметив, что "в психушке осеннее обострение".