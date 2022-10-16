Так решил князь Владимир: На Украине приплели Крещение Руси к желанию вступить в ЕС
В Киеве заявили, что князь Владимир при Крещении Руси хотел вступления Украины в ЕС
Князь Владимир при Крещении Руси решил, что Украине нужно вступить в Евросоюз. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Незалежной в "Твиттере".
"Украина и Европа всегда были друзьями. В 988 году князь Владимир ввёл в Киевской Руси христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС. Сегодня мы отстаиваем эту идею и защищаем Европу от России", — сказано в сообщении.
Отметим, что такое предположение МИД Украины не осталось без внимания. Так, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал принести представителям внешнеполитического ведомства страны "усмирительную вышиванку", отметив, что "в психушке осеннее обострение".
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Западу безразлична Украина. Он считает, что западные страны не хотят "впрягаться за Киев по полной".