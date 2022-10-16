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16 октября, 13:23

Так решил князь Владимир: На Украине приплели Крещение Руси к желанию вступить в ЕС

В Киеве заявили, что князь Владимир при Крещении Руси хотел вступления Украины в ЕС

Князь Владимир при Крещении Руси решил, что Украине нужно вступить в Евросоюз. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Незалежной в "Твиттере".

"Украина и Европа всегда были друзьями. В 988 году князь Владимир ввёл в Киевской Руси христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС. Сегодня мы отстаиваем эту идею и защищаем Европу от России", — сказано в сообщении.

Отметим, что такое предположение МИД Украины не осталось без внимания. Так, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал принести представителям внешнеполитического ведомства страны "усмирительную вышиванку", отметив, что "в психушке осеннее обострение".

Шольц заявил о необходимости продвижения ЕС на Восток

Шольц заявил о необходимости продвижения ЕС на Восток

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Западу безразлична Украина. Он считает, что западные страны не хотят "впрягаться за Киев по полной".

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Wikipedia

Никита Осипов

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