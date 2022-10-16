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16 октября, 13:34

При пожаре в крупнейшей иранской тюрьме погибло как минимум четыре человека

IRNA: В Тегеране погибло минимум четыре человека при пожаре в тюрьме Эвин

В результате пожара в крупнейшей иранской тюрьме Эвин, расположенной в Тегеране, погибли как минимум четыре человека. Также сообщается о 61 пострадавшем, передаёт агентство IRNA.

Пожар в иранской тюрьме Эвин. Видео © Twitter / Sima_Sabet

Пожар возник в одном из цехов после столкновений между заключёнными. Стычки остановили местные силы безопасности и здравоохранения.

"Тюремная мастерская загорелась после конфликта между несколькими заключёнными, осуждёнными за финансовые преступления и воровство. Сразу после конфликта и пожара в мастерской в тюрьме приняли меры по урегулированию конфликта", — сообщает агентство.

Известно, что 70 заключённых, оказавшихся в месте пожара, доставили в безопасное место. Десять пострадавших госпитализировали. Во время инцидента некоторые осуждённые пытались сбежать, но их поймали.

Пожар в тюрьме "Эвин" в Тегеране. Видео © Twitter / FridaGhitis

На данный момент пожар в тюрьме локализован. Ситуация полностью нормализовалась.

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Обложка ©

Twitter/FridaGhitis

Илья Суриков

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