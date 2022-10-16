В Европе заявили о беспрецедентном энергетическом шоке от роста цен

Европу настиг крупномасштабный энергетический шок из-за роста цен. Об этом в беседе с газетой La Repubblica сообщил глава итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли.

"Если исторически газ стоил 0,7–0,8 евро за кубометр, то в начале года цена поднялась до 1,37 евро, а сейчас в октябре мы перевалили за 2,3 евро: энергетический шок таких масштабов, которых не было ни в Европе, ни в Италии", — отметил он.

Табарелли призвал государства Евросоюза готовиться к экономии энергоресурсов и перестать пользоваться газом, несмотря на то что стоимость других источников энергии постепенно повышается. Кроме того, глава Nomisma Energia посоветовал приобрести на эту и следующую зиму электрогенераторы.