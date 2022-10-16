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16 октября, 13:48

Глава ВГТРК Добродеев назвал Попцова "подлинным прорабом перестройки"

<p>Олег Попцов. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Oleg_Poptsov_1.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Олег Попцов. Обложка © Wikipedia

Ушедший из жизни один из родоначальников российского телевидения Олег Попцов был "подлинным прорабом перестройки": он воспитал целое поколение российских журналистов, которые всегда будут благодарны ему за уроки профессии и жизни. Соответствующее заявление сделал гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.

"Он был подлинным прорабом перестройки: и когда возглавлял журнал "Сельская молодёжь", и когда возглавлял вместе с Егором Яковлевым "Московские новости", и создавая ВГТРК, и начиная ТВЦ. Он воспитал поколение журналистов, которые всегда будут ему благодарны за уроки жизни, уроки профессии и преданность делу, которому он был верен до последних дней жизни", — приводит РИА "Новости" слова Добродеева.

Он также напомнил, что Попцов создавал ВГТРК вместе с Анатолием Лысенко, который скончался в июне 2021 года. Именно они готовили самые первые документы компании, включая принятое постановление Верховного Совета РСФСР.

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Ранее сегодня стало известно, что на 89-м году жизни умер Олег Попцов. В 1990 году он стал отцом-основателем и первым председателем ВГТРК. С 2000 года Попцов занимал должность директора "ТВ Центр". Также он является автором около 20 романов, повестей и сказок.

Наталья Исакова

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