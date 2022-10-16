Глава ВГТРК Добродеев назвал Попцова "подлинным прорабом перестройки"

Ушедший из жизни один из родоначальников российского телевидения Олег Попцов был "подлинным прорабом перестройки": он воспитал целое поколение российских журналистов, которые всегда будут благодарны ему за уроки профессии и жизни. Соответствующее заявление сделал гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.

"Он был подлинным прорабом перестройки: и когда возглавлял журнал "Сельская молодёжь", и когда возглавлял вместе с Егором Яковлевым "Московские новости", и создавая ВГТРК, и начиная ТВЦ. Он воспитал поколение журналистов, которые всегда будут ему благодарны за уроки жизни, уроки профессии и преданность делу, которому он был верен до последних дней жизни", — приводит РИА "Новости" слова Добродеева.

Он также напомнил, что Попцов создавал ВГТРК вместе с Анатолием Лысенко, который скончался в июне 2021 года. Именно они готовили самые первые документы компании, включая принятое постановление Верховного Совета РСФСР.