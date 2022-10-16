"Не собираемся делать градации": В США высказались об ответе в случае применения Россией ядерного оружия
Салливан: Ответ США в случае ядерного удара России не будет зависеть от его масштабности
Ответ США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине не будет зависеть от масштабности нанесённого удара. Такое заявление в эфире телеканала CNN сделал помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. При этом он не конкретизировал, как именно отреагирует Вашингтон при таком развитии событий.
"Применение ядерного оружия на поле боя на Украине — это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать градации", — сказал Салливан, отвечая на вопрос, будет ли реакция Вашингтона иной, если применение ядерного оружия будет носить тактический характер.
При этом он подчеркнул, что сейчас США и союзники работают над тем, чтобы "послать чёткий сигнал" РФ о недопустимости применения ядерного оружия на территории Незалежной.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что тем, кто спекулирует на тему ядерной угрозы от РФ, надо осознавать ответственность. Москва также призывает искусственно не раздувать эту тему, добавил министр.
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