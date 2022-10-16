"Не собираемся делать градации": В США высказались об ответе в случае применения Россией ядерного оружия

Ответ США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине не будет зависеть от масштабности нанесённого удара. Такое заявление в эфире телеканала CNN сделал помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. При этом он не конкретизировал, как именно отреагирует Вашингтон при таком развитии событий.

"Применение ядерного оружия на поле боя на Украине — это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать градации", — сказал Салливан, отвечая на вопрос, будет ли реакция Вашингтона иной, если применение ядерного оружия будет носить тактический характер.