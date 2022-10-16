"Чертовски сильна": Байден рассказал об экономике США, поедая мороженое

Американский лидер Джо Байден во время общения с журналистами сообщил об очень сильной экономике США. Однако многие обратили внимание не на слова президента страны, а на то, как лидер говорил об этом. Дело в том, что во время ответа на вопрос Байден держал в руке мороженое, которое ещё и охотно ел. Соответствующее видео уже появилось в "Твиттере".