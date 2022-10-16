"Чертовски сильна": Байден рассказал об экономике США, поедая мороженое
Байден заявил об очень сильной американской экономике, поедая мороженое
Американский лидер Джо Байден во время общения с журналистами сообщил об очень сильной экономике США. Однако многие обратили внимание не на слова президента страны, а на то, как лидер говорил об этом. Дело в том, что во время ответа на вопрос Байден держал в руке мороженое, которое ещё и охотно ел. Соответствующее видео уже появилось в "Твиттере".
Байден заявил об очень сильной американской экономике, стоя с мороженым в руке. Видео © Twitter / End Wokeness
Глава Администрации США рассказал об экономической ситуации в государстве при посещении магазина Baskin Robbins. Байден подчеркнул, что не переживает об инфляции в Америке, ведь она ниже, чем в других странах. Отметим, что за масштабные темпы роста цен американского лидера регулярно осуждают.
"Экономика [США] чертовски сильна", — заверил Байден представителей СМИ.
Ранее Лайф писал, что Европу настиг крупномасштабный энергетический шок из-за роста цен. Так, в Италии уже призвали государства Евросоюза готовиться к экономии энергоресурсов и перестать пользоваться газом, несмотря на то что стоимость других источников энергии постепенно повышается.
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Twitter / End Wokeness