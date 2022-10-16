Экоактивисты облили оранжевой краской фасад автосалона Aston Martin в Лондоне
Активисты природоохранного движения Just Stop Oil ("Просто покончите с нефтью") вылили оранжевую краску на фасад флагманского автосалона Aston Martin в центре Лондона. Об этом сообщает телеканал Sky News. Кадры с места от очевидцев появились в соцсетях.
Активисты облили оранжевой краской фасад автосалона Aston Martin. Видео © Twitter / JohnKll30
Цель акции неизменна — подтолкнуть общественность к переходу на зелёную энергетику. Сейчас протестующие также блокируют дорогу у автосалона, требуя от британского правительства прекратить добычу ископаемого топлива в Соединённом Королевстве.
"Нас не запугают изменения в законе, нас не остановят судебные запреты. Это не имеет значения, когда речь идёт о массовом голоде и бойне", — выкрикнул один активист журналистам.
Ранее Лайф сообщал, что несколько дней назад участники Just Stop Oil залили супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в лондонской Национальной галерее. В ходе протестной акции девушки выплеснули консервированный томатный суп на знаменитое полотно, стоимость которого оценивается в 73 миллиона фунтов стерлингов (81 миллион долларов), а после вылили на руки клей и приклеили себя к стене.
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Кадр из видео Twitter / JohnKll30