Экоактивисты облили оранжевой краской фасад автосалона Aston Martin в Лондоне

Активисты природоохранного движения Just Stop Oil ("Просто покончите с нефтью") вылили оранжевую краску на фасад флагманского автосалона Aston Martin в центре Лондона. Об этом сообщает телеканал Sky News. Кадры с места от очевидцев появились в соцсетях.

Активисты облили оранжевой краской фасад автосалона Aston Martin. Видео © Twitter / JohnKll30

Цель акции неизменна — подтолкнуть общественность к переходу на зелёную энергетику. Сейчас протестующие также блокируют дорогу у автосалона, требуя от британского правительства прекратить добычу ископаемого топлива в Соединённом Королевстве.

"Нас не запугают изменения в законе, нас не остановят судебные запреты. Это не имеет значения, когда речь идёт о массовом голоде и бойне", — выкрикнул один активист журналистам.