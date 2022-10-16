Матч "Лидс" – "Арсенал" в Англии прервали на 40 минут из-за отключения электричества

Игра 11-го тура Английской премьер-лиги между "Лидс Юнайтед" и "Арсеналом" была приостановлена на 40 минут после неожиданного отключения электричества на стадионе "Элланд Роуд".

Как пишет пресс-служба "Лидс", из-за этого у арбитра перестала работать связь с его ассистентами на VAR (система видеопомощи арбитрам. — Прим. Лайфа), а сама система отключилась.