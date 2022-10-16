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Опубликовано 16 октября 2022, 14:22

Матч "Лидс" – "Арсенал" в Англии прервали на 40 минут из-за отключения электричества

Неработающее табло на матче "Лидс" – "Арсенал". Обложка © Twitter / B/R Football

Неработающее табло на матче "Лидс" – "Арсенал". Обложка © Twitter / B/R Football

Игра 11-го тура Английской премьер-лиги между "Лидс Юнайтед" и "Арсеналом" была приостановлена на 40 минут после неожиданного отключения электричества на стадионе "Элланд Роуд".

Как пишет пресс-служба "Лидс", из-за этого у арбитра перестала работать связь с его ассистентами на VAR (система видеопомощи арбитрам. — Прим. Лайфа), а сама система отключилась.

В настоящий момент встреча возобновилась, идёт первый тайм, счёт — 1:0 в пользу "Арсенала".

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Ранее Лайф рассказывал, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил в десятом матче подряд. Благодаря его мячу был обыгран "Саутгемптон" (4:0).

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Артур Лапсаков
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