Матч "Лидс" – "Арсенал" в Англии прервали на 40 минут из-за отключения электричества
Неработающее табло на матче "Лидс" – "Арсенал". Обложка © Twitter / B/R Football
Игра 11-го тура Английской премьер-лиги между "Лидс Юнайтед" и "Арсеналом" была приостановлена на 40 минут после неожиданного отключения электричества на стадионе "Элланд Роуд".
Как пишет пресс-служба "Лидс", из-за этого у арбитра перестала работать связь с его ассистентами на VAR (система видеопомощи арбитрам. — Прим. Лайфа), а сама система отключилась.
В настоящий момент встреча возобновилась, идёт первый тайм, счёт — 1:0 в пользу "Арсенала".
Ранее Лайф рассказывал, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил в десятом матче подряд. Благодаря его мячу был обыгран "Саутгемптон" (4:0).