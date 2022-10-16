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16 октября, 16:20

Полузащитник "Фейеноорда" Кёкчю отказался надевать ЛГБТ-повязку из-за религии

<p>Оркун Кёкчю. Обложка © <a href="https://footballhd.ru/allnews/anglianews/299876-chelsi-vklyuchilsya-v-gonku-za-19-letnego-niderlandca.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Footballhd.ru</a></p>

Оркун Кёкчю. Обложка © Footballhd.ru

Полузащитник "Фейеноорда" Оркун Кёкчю отказался от акции в поддержку ЛГБТ. Как сообщает издание Algemeen Dagblad, 21-летний турок не захотел выходить в радужной капитанской повязке на игру с А3 в 10-м туре чемпионата Нидерландов.

"Я уважаю всех независимо от религии, происхождения или предпочтений. Считаю, что каждый волен делать то, что он хочет или чувствует. Я очень хорошо понимаю важность этой акции, но я не чувствую себя подходящим человеком, чтобы поддержать её, из-за моих религиозных убеждений", — сказал Кёкчю.

В настоящее время счёт игры составляет 1:2 в пользу "Фейеноорда" — мяч, кстати, забил Кёкчю, гол также реализовал Себастиан Шиманьский. С капитанской повязкой игру в итоге ведёт защитник Гернот Траунер.

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А ранее капитан сборной Сербии Душан Тадич отказался надеть повязку в поддержку ЛГБТ и Украины. Футболист не поддержал решение капитанов других команд отметиться цветами украинского флага и символикой ЛГБТ-сообщества во время мундиаля в Катаре.

Наталья Исакова

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