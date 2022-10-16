Полузащитник "Фейеноорда" Кёкчю отказался надевать ЛГБТ-повязку из-за религии

Полузащитник "Фейеноорда" Оркун Кёкчю отказался от акции в поддержку ЛГБТ. Как сообщает издание Algemeen Dagblad, 21-летний турок не захотел выходить в радужной капитанской повязке на игру с А3 в 10-м туре чемпионата Нидерландов.

"Я уважаю всех независимо от религии, происхождения или предпочтений. Считаю, что каждый волен делать то, что он хочет или чувствует. Я очень хорошо понимаю важность этой акции, но я не чувствую себя подходящим человеком, чтобы поддержать её, из-за моих религиозных убеждений", — сказал Кёкчю.

В настоящее время счёт игры составляет 1:2 в пользу "Фейеноорда" — мяч, кстати, забил Кёкчю, гол также реализовал Себастиан Шиманьский. С капитанской повязкой игру в итоге ведёт защитник Гернот Траунер.