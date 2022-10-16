В Измайлове произошёл взрыв газа в девятиэтажном доме

В подмосковном посёлке Измайлово произошёл взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме. По данным регионального управления МЧС, пострадавших нет. Кроме того, нет и серьёзных разрушений, однако оказалось выбито остекление трёх окон на кухне и в комнате квартиры, где случился хлопок, уточнили в ведомстве.

"По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что в двухкомнатной квартире № 19 на пятом этаже первого подъезда произошёл хлопок бытового газа. Возгорания не последовало. В результате происшествия разрушений межкомнатных и несущих перегородок нет", — уточнили в МЧС.

Также, судя по фото с места происшествия, опубликованным телеканалом "Звезда", повреждения получил балкон. Обломки конструкции отбросило на ближайшую детскую площадку, к счастью, пострадавших нет. Прокуратура региона проводит проверку в связи с произошедшим.