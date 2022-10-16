В США вскрыли причину нежелания Запада видеть Украину победителем

Запад на самом деле не хочет победы Украины в конфликте с Россией. Соответствующее заявление сделала американо-британская журналистка, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, рассуждая о причинах, по которым западные страны не поставляют Киеву танки.

Она отметила, что находится в Германии уже пару дней и вопрос оснащения Незалежной танками продолжает возникать. При этом Берлин пока никак не реагирует на это. По мнению Эпплбаум, причина кроется в разочаровании из-за того, что западные страны попросту не представляют, как будет выглядеть победа Украины.

"Мы действительно хотим, чтобы украинцы победили? Думали ли мы о том, как будет выглядеть мир, когда они победят: как это изменит Европу, как это изменит Россию, как это изменит расстановку сил? Я полагаю, что ситуация с танками связана именно с этим", — резюмировала журналистка в ходе выступления на саммите PGS22 в Германии.