Минобороны России показало, как российские десантники с воздуха уничтожают диверсионные группы ВСУ, скрывающиеся в лесополосе. Кадры опубликованы в телеграм-канале ведомства.

Кадры уничтожения замаскированных диверсионных групп ВСУ. Видео © Telegram-канал Минобороны РФ

Благодаря беспилотнику соединение ВДВ обнаружило украинские диверсионно-разведывательные группы и замаскированную бронированную технику. При этом местоположение боестолкновений не уточняется. Военнослужащие нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами.

В результате удара были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также живая сила противника.