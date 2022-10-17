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Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 07:27
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Десантники уничтожили замаскированные в лесу диверсионные группы ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных диверсионных групп ВСУ

Минобороны России показало, как российские десантники с воздуха уничтожают диверсионные группы ВСУ, скрывающиеся в лесополосе. Кадры опубликованы в телеграм-канале ведомства.

Кадры уничтожения замаскированных диверсионных групп ВСУ. Видео © Telegram-канал Минобороны РФ

Благодаря беспилотнику соединение ВДВ обнаружило украинские диверсионно-разведывательные группы и замаскированную бронированную технику. При этом местоположение боестолкновений не уточняется. Военнослужащие нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами.

В результате удара были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также живая сила противника.

Минобороны показало военную "дронобойку"
Минобороны показало военную "дронобойку"

Ранее Минобороны РФ показало видео двойного удара "Искандеров" по ВСУ. Несмотря на то что установки находятся рядом, цели для их ракет разделяют десятки километров.

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Telegram-канал Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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