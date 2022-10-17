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17 октября, 07:27

Обнаружили дронами: Десантники уничтожили замаскированные в лесу диверсионные группы ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных диверсионных групп ВСУ

Минобороны России показало, как российские десантники с воздуха уничтожают диверсионные группы ВСУ, скрывающиеся в лесополосе. Кадры опубликованы в телеграм-канале ведомства.

Кадры уничтожения замаскированных диверсионных групп ВСУ. Видео © Telegram-канал Минобороны РФ

Благодаря беспилотнику соединение ВДВ обнаружило украинские диверсионно-разведывательные группы и замаскированную бронированную технику. При этом местоположение боестолкновений не уточняется. Военнослужащие нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами.

В результате удара были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также живая сила противника.

"Обнаружил птичку": Минобороны показало военную "дронобойку"

"Обнаружил птичку": Минобороны показало военную "дронобойку"

Ранее Минобороны РФ показало видео двойного удара "Искандеров" по ВСУ. Несмотря на то что установки находятся рядом, цели для их ракет разделяют десятки километров.

Обложка ©

Telegram-канал Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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