Десантники уничтожили замаскированные в лесу диверсионные группы ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных диверсионных групп ВСУ
Минобороны России показало, как российские десантники с воздуха уничтожают диверсионные группы ВСУ, скрывающиеся в лесополосе. Кадры опубликованы в телеграм-канале ведомства.
Кадры уничтожения замаскированных диверсионных групп ВСУ. Видео © Telegram-канал Минобороны РФ
Благодаря беспилотнику соединение ВДВ обнаружило украинские диверсионно-разведывательные группы и замаскированную бронированную технику. При этом местоположение боестолкновений не уточняется. Военнослужащие нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами.
В результате удара были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также живая сила противника.
Ранее Минобороны РФ показало видео двойного удара "Искандеров" по ВСУ. Несмотря на то что установки находятся рядом, цели для их ракет разделяют десятки километров.
Telegram-канал Минобороны РФ