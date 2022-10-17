Воздушная тревога объявлена уже на всей территории Украины. Об этом сказано в сообщении украинского телеканала "Прямой".

Объявление тревоги подтвердили власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей. Ранее она начала звучать в Одесской и Николаевской областях и продолжалась в Киеве и граничащих с ним регионах.