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17 октября, 07:11

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена уже на всей территории Украины. Об этом сказано в сообщении украинского телеканала "Прямой".

Объявление тревоги подтвердили власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей. Ранее она начала звучать в Одесской и Николаевской областях и продолжалась в Киеве и граничащих со столицей регионах.

В Одессе звучат взрывы

В Одессе звучат взрывы

Напомним, ранее о взрывах в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко. К настоящему моменту всего по столице было нанесено четыре удара. Людей призывают оставаться в укрытиях.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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