По всей Украине 17 апреля звучат сирены воздушной тревоги
Воздушная тревога объявлена уже на всей территории Украины. Об этом сказано в сообщении украинского телеканала "Прямой".
Объявление тревоги подтвердили власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей. Ранее она начала звучать в Одесской и Николаевской областях и продолжалась в Киеве и граничащих с ним регионах.
Напомним, ранее о взрывах в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко. К настоящему моменту всего по столице было нанесено четыре удара. Людей призывают оставаться в укрытиях.
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