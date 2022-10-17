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Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 07:11
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По всей Украине 17 апреля звучат сирены воздушной тревоги

Воздушная тревога объявлена уже на всей территории Украины. Об этом сказано в сообщении украинского телеканала "Прямой".

Объявление тревоги подтвердили власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей. Ранее она начала звучать в Одесской и Николаевской областях и продолжалась в Киеве и граничащих с ним регионах.

В Одессе звучат взрывы
В Одессе звучат взрывы

Напомним, ранее о взрывах в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко. К настоящему моменту всего по столице было нанесено четыре удара. Людей призывают оставаться в укрытиях.

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Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / LightRocket

Артур Лапсаков
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