ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 05:57
445523

В Киеве сообщают уже о четырёх взрывах

Кличко сообщил о ещё двух взрывах в Киеве

В Киеве утром в понедельник произошли ещё два взрыва, их общее количество достигло четырёх. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Густой дым над Киевом после взрывов. Видео © Telegram-канал SHOT

"Ещё два взрыва в Шевченковском районе", — написал он в телеграм-канале, не уточнив подробностей.

Кличко призвал горожан оставаться в укрытиях.

Киев атакован дронами-камикадзе
Киев атакован дронами-камикадзе

Ранее Лайф писал, что с ночи в южных и центральных областях Украины действует воздушная тревога. Утром она повторно начала звучать в Одесской и Николаевской областях.

BannerImage

Кадр видео. SHOT

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar