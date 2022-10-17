В Киеве сообщают уже о четырёх взрывах
Кличко сообщил о ещё двух взрывах в Киеве
В Киеве утром в понедельник произошли ещё два взрыва, их общее количество достигло четырёх. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Густой дым над Киевом после взрывов. Видео © Telegram-канал SHOT
"Ещё два взрыва в Шевченковском районе", — написал он в телеграм-канале, не уточнив подробностей.
Кличко призвал горожан оставаться в укрытиях.
Ранее Лайф писал, что с ночи в южных и центральных областях Украины действует воздушная тревога. Утром она повторно начала звучать в Одесской и Николаевской областях.
Кадр видео. SHOT