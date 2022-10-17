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17 октября, 05:57
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Число взрывов в Киеве увеличилось до четырёх

Кличко сообщил об ещё двух взрывах в Киеве

В Киеве утром в понедельник произошли ещё два взрыва, их общее количество достигло четырёх. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Густой дым над Киевом после взрывов. Видео © Telegram-канал SHOT

"Ещё два взрыва в Шевченковском районе", — написал он в телеграм-канале, не уточнив подробностей.

Кличко призвал горожан оставаться в укрытиях.

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Обложка ©

Кадр видео. SHOT

Артур Лапсаков

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