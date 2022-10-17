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Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 05:11
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Пленный боевик "Азова" заявил о лжи Зеленского об обороне Мариуполя

Пленный сержант "Азова" Швец: Зеленский врал про оборону Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский врал, когда говорил о том, что боевики "Азова"* держались до последнего в Мариуполе. Об этом заявил находящийся в заключении сержант полка Михаил Швец.

"Нам сказали, нам дали приказ, также нам врали, как я уже здесь узнал, что Зеленский рассказывал всему телевидению, что он предлагал нам выйти из Мариуполя, но мы такие мужественные, сказали, что будем держаться до последнего", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Швеца, им никто не предлагал выходить из города, а просто приказали стоять до конца. С подобным отношением властей участники нацбатальона понимали, что они пушечное мясо, "которое тупо ставили на истребление".

Пленный рассказал, как азовцы отчитывались перед зарубежными кураторами
Пленный рассказал, как азовцы отчитывались перед зарубежными кураторами

А ранее представители "Азова" признались в убийствах мирных жителей Мариуполя. Они стреляли в гражданских с белыми флагами, пенсионеров и в пленных россиян.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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