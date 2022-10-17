Пленный боевик "Азова" заявил о лжи Зеленского об обороне Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский врал, когда говорил о том, что боевики "Азова"* держались до последнего в Мариуполе. Об этом заявил находящийся в заключении сержант полка Михаил Швец.

"Нам сказали, нам дали приказ, также нам врали, как я уже здесь узнал, что Зеленский рассказывал всему телевидению, что он предлагал нам выйти из Мариуполя, но мы такие мужественные, сказали, что будем держаться до последнего", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Швеца, им никто не предлагал выходить из города, а просто приказали стоять до конца. С подобным отношением властей участники нацбатальона понимали, что они пушечное мясо, "которое тупо ставили на истребление".

А ранее представители "Азова" признались в убийствах мирных жителей Мариуполя. Они стреляли в гражданских с белыми флагами, пенсионеров и в пленных россиян.