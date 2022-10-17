СМИ узнали причину остановки добычи на "Сахалине-1"

Американская компания Exxon отказалась отгружать нефть на проекте "Сахалин-1" из-за того, что танкеры "Совкомфлота" под санкциями. Это застопорило весь процесс добычи, пишет "Коммерсант", ссылаясь на свои компетентные источники.

Как уточняет издание, проектом "Сахалин-1" управляет консорциум американской ExxonMobil, индийской ONGC, японской Sodeco и "Роснефти", а доля Exxon составляет 30%. Добыча на проекте прекратилась в мае, несмотря на то что отгрузки с проекта "Сахалин-2" в схожей ситуации продолжились.

По данным собеседников издания, в конце марта "Совкомфлот" оказался под санкциями, принадлежащие ему суда лишились страховки от International Group of P&I Clubs. Компания получила страховку для танкеров от отечественного "Ингосстраха", однако Exxon заявила об обязательном P&I-страховании (которое выступает условием допуска во многие международные порты), отказавшись возобновлять отгрузки. В мае резервуары с нефтью в порту Де-Кастри оказались переполнены — и добыча сырья заморозилась. По мнению советника Orchards Азата Ахметова, Exxon могла отвергнуть российских страховщиков из-за рисков попадания в зону неопределённости.

В свою очередь, Андрей Охоткин, коммерческий директор "Сахалинской энергии", выступающей новым оператором "Сахалина-2", согласился оказать помощь "Сахалину-1" в плане сбыта нефти. Согласно плану на этот год, "Сахалин-1" должен был добыть 8,9 миллиона тонн сырья. По данным Минэнерго, добыча может упасть до 4,2 миллиона. Также из-за отсутствия нефтепроизводства "Сахалин-1" не добывает попутный газ, что пришлось компенсировать "Сахалину-2".



