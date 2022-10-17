С солнцем можно попрощаться: Москвичам рассказали плохие новости о погоде на неделю

Москвичей в ближайшие дни ожидает дождливая и ветреная погода. Во второй половине недели значительно похолодает: в пятницу температура воздуха опустится днём до трёх градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил для сравнения, что в воскресенье, 16 октября, максимальная температура в столице была плюс 11–13 градусов.

"Мы привыкли уже, что много солнца, света, но с этим можно пока что попрощаться. Ближайшие дни будут хмурые, осенние, облачные, ветреные, с порывами до 15 м/с. Дожди начнутся уже в понедельник, но наиболее дождливая погода прогнозируется во вторник", — рассказал ТАСС Вильфанд.

В первой половине дня в столичном регионе, по словам Вильфанда, прогнозируется до 8–10 градусов тепла, но после этого стремительно похолодает. Днём в четверг температура уже снизится до 5–7 градусов. А в пятницу воздух прогреется только до трёх. Это произойдёт из-за смены направления ветра на северное.