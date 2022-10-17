На Камчатке два человека погибли при крушении мотопараплана

На Камчатке в районе посёлка Заозёрный, который входит в состав Петропавловска-Камчатского, разбился мотопараплан. Жертвами крушения стали два человека.

Разбившийся мотопараплан. Фото © ПСО КГКУ "ЦОД"

В краевом УМВД РФ агентству "Кам 24" сообщили, что оперативники выехали на место ЧП. В свою очередь, ASmur Mash отмечает, что, по предварительным данным, проблемы у пилотов возникли при заходе на посадку. Оба погибшие — мужчины.