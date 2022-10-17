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17 октября, 03:54

На Камчатке два человека погибли при крушении мотопараплана

<p>Место крушения мотопараплана. Фото © ПСО КГКУ "ЦОД"</p>

Место крушения мотопараплана. Фото © ПСО КГКУ "ЦОД"

На Камчатке в районе посёлка Заозёрный, который входит в состав Петропавловска-Камчатского, разбился мотопараплан. Жертвами крушения стали два человека.

Разбившийся мотопараплан. Фото © ПСО КГКУ "ЦОД"

Разбившийся мотопараплан. Фото © ПСО КГКУ "ЦОД"

В краевом УМВД РФ агентству "Кам 24" сообщили, что оперативники выехали на место ЧП. В свою очередь, ASmur Mash отмечает, что, по предварительным данным, проблемы у пилотов возникли при заходе на посадку. Оба погибшие — мужчины.

"Скончался на месте": Россиянин в Турции рухнул с параплана на скалы

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Лайф рассказывал, что летом жительница Башкирии упала с пятиметровой высоты при попытке взлететь на параплане. У неё диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Андрей Григорьев

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