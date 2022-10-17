На всей линии соприкосновения с вооружёнными формированиями Украины российские военные и бойцы Росгвардии усилили оборону. Как рассказал командир одного из подразделений, речь идёт о левом береге Каховского водохранилища до Николаевско-Криворожского направления. По его словам, там выстроена мощная линия глубоко эшелонированной обороны.

"Инженерно-сапёрными подразделениями подготовлены позиции первой и второй очереди, а также имеется поддержка артиллерии, развёрнуты системы РЭБ и ПВО", — цитирует РИА "Новости" командира одного из подразделений Росгвардии.

По словам бойцов, одно из уязвимых мест — берег яхт-клуба "Волна" у Энергодара. Это самое узкое место перешейка Каховского водохранилища, противник находится всего в четырёх километрах, на противоположном берегу Днепра. ВСУ регулярно обстреливают береговую линию из американских артиллерийских систем, не считаясь с тем, что в зоне обстрела — мирные прибрежные дачные посёлки. Именно там в начале осени была отражена массированная высадка украинского десанта, целью которого был захват Запорожской АЭС.