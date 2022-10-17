ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 03:41
17447

По левому берегу Днепра выстроена мощная линия обороны

РИА "Новости": Росгвардия усилила оборону на левом берегу Днепра

На всей линии соприкосновения с вооружёнными формированиями Украины российские военные и бойцы Росгвардии усилили оборону. Как рассказал командир одного из подразделений, речь идёт о левом береге Каховского водохранилища до Николаевско-Криворожского направления. По его словам, там выстроена мощная линия глубоко эшелонированной обороны.

"Инженерно-сапёрными подразделениями подготовлены позиции первой и второй очереди, а также имеется поддержка артиллерии, развёрнуты системы РЭБ и ПВО", — цитирует РИА "Новости" командира одного из подразделений Росгвардии.

По словам бойцов, одно из уязвимых мест — берег яхт-клуба "Волна" у Энергодара. Это самое узкое место перешейка Каховского водохранилища, противник находится всего в четырёх километрах, на противоположном берегу Днепра. ВСУ регулярно обстреливают береговую линию из американских артиллерийских систем, не считаясь с тем, что в зоне обстрела — мирные прибрежные дачные посёлки. Именно там в начале осени была отражена массированная высадка украинского десанта, целью которого был захват Запорожской АЭС.

Турчак: Войска России сдерживают попытки ВСУ прорвать оборону на правом берегу в Херсоне
Турчак: Войска России сдерживают попытки ВСУ прорвать оборону на правом берегу в Херсоне

Как ранее писал Лайф, Минобороны сообщило о срыве подготовки ВСУ к десантной операции в районе ЗАЭС в ночь с 13 на 14 октября. Об этом заявлял официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

BannerImage

Flickr / Александр Спиридонов

Арина Родионова
  • Новости
  • Украина
  • Росгвардия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar