Пермяк похвалился ружьём — и тут же был из него застрелен

В Александровске Пермского края нашли тело убитого из ружья 44-летнего мужчины. По версии СУ СКР по региону, в убийстве подозревается товарищ жертвы. Мужчина задержан правоохранительными органами.

Изъятое ружьё и патроны к нему. Фото © СУ СКР по региону

"По данным следствия, 14 октября 2022 года двое жителей города Александровска распивали спиртное в доме одного из них. В это время хозяин дома — мужчина 1978 года рождения — показал гостю незаконно хранящееся у него ружьё ИЖ-К. После этого между мужчинами произошёл конфликт", — сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Во время ссоры подозреваемый взял в руки ружьё, заряженное патроном с дробью, и выстрелил в хозяина дома. После этого злоумышленник похитил из карманов убитого не менее 20 тысяч рублей и сбежал, прихватив с собой орудие убийства. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об аресте. Изъято оружие и патроны к нему, проводятся необходимые судебные экспертизы.