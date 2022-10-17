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17 октября, 02:33

"Пролёт, гул и взрыв": В Томской области сняли на видео яркий метеорит

Жители Томской области стали свидетелями падения яркого метеорита

Жители Томской области, в том числе регионального центра, стали свидетелями падения яркого метеорита. Небесное тело прочертило линию на небе примерно в час ночи по местному времени (21:00 мск). За этим последовал звук взрыва. В соцсетях появились видео и фото от очевидцев.

Падение метеорита над Томской областью. Видео © vk.com / tomsk123

"Сломались на дороге от Туендата, ждали подмогу, видели полный пролёт, потом "взрыв". И гул ещё довольно продолжительное время", — пишут люди в местной группе "Регион 70 | Томск".

Некоторые на фоне сообщений о ракетных атаках ВСУ на Белгородскую область пишут, что "пусть будет метеорит для разнообразия". Другие признают, что испугались, насмотревшись телепрограмм о ситуации в мире.

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Как сообщал Лайф, ранее человечество впервые благополучно отклонило астероид. Космический аппарат DART сдвинул Диморф с изначальной орбиты, причём результат превзошёл ожидания учёных.

Обложка ©

vk.com / tomsk123

Андрей Григорьев

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