"Пролёт, гул и взрыв": В Томской области сняли на видео яркий метеорит

Жители Томской области, в том числе регионального центра, стали свидетелями падения яркого метеорита. Небесное тело прочертило линию на небе примерно в час ночи по местному времени (21:00 мск). За этим последовал звук взрыва. В соцсетях появились видео и фото от очевидцев.

Падение метеорита над Томской областью. Видео © vk.com / tomsk123

"Сломались на дороге от Туендата, ждали подмогу, видели полный пролёт, потом "взрыв". И гул ещё довольно продолжительное время", — пишут люди в местной группе "Регион 70 | Томск".

Некоторые на фоне сообщений о ракетных атаках ВСУ на Белгородскую область пишут, что "пусть будет метеорит для разнообразия". Другие признают, что испугались, насмотревшись телепрограмм о ситуации в мире.