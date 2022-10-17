СМИ узнали о запрете на WhatsApp для учителей

Российское Минпросвещения запретило учителям использовать на рабочем месте и в образовательном процессе зарубежные мессенджеры, в том числе американский WhatsApp. В качестве альтернативы ведомство рекомендует использовать отечественный аналог. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным издания, подобное требование школам уже озвучило Минпросвещения Хабаровского края. В Нижегородской области рекомендовано помимо WhatsApp отказаться от Viber, Skype и Google Drive.

В Минпросвещения РФ подтвердили газете факт рассылки рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры. Вместе с тем там пояснили, что это касается исключительно работы с государственной системой "Моя школа" и её компонентами. Сферу и каналы общения родителей там регламентировать не готовы.