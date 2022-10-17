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17 октября, 02:07

СМИ узнали о запрете на WhatsApp для учителей

"Коммерсант": Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp

Российское Минпросвещения запретило учителям использовать на рабочем месте и в образовательном процессе зарубежные мессенджеры, в том числе американский WhatsApp. В качестве альтернативы ведомство рекомендует использовать отечественный аналог. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным издания, подобное требование школам уже озвучило Минпросвещения Хабаровского края. В Нижегородской области рекомендовано помимо WhatsApp отказаться от Viber, Skype и Google Drive.

В Минпросвещения РФ подтвердили газете факт рассылки рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры. Вместе с тем там пояснили, что это касается исключительно работы с государственной системой "Моя школа" и её компонентами. Сферу и каналы общения родителей там регламентировать не готовы.

Учителям могут предоставить отсрочку от частичной мобилизации

Учителям могут предоставить отсрочку от частичной мобилизации

Как сообщал ранее Лайф, Минцифры, Минпросвещения и компания VK подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и развития сервисов для удобного взаимодействия учителей с родителями и школьниками.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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