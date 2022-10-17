Аналитики рассказали, кто скупил украинское зерно

В июне и июле 2022 года 81% украинского зерна скупили страны с развитой экономикой. За этот период объёмы поставок снизились на 43%. Такие данные приводит РИА "Новости", ссылаясь на собственные расчёты, основанные на показателях платформы ООН Comtrade.

Как пишет агентство, сокращение общего объёма поставок не помешало западным странам приобрести украинского зерна на сумму 625 миллионов долларов (при этом в прошлом году сумма закупок составила 380 миллионов долларов). Остальной мир закупил продукции на сумму 146 миллионов долларов (в предыдущем году сумма закупок составила 967 миллионов долларов). То есть за год поставка украинского зерна в западные страны возросла с 28% от общего объёма до 81%.