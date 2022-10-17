Аналитики рассказали, кто скупил украинское зерно
РИА "Новости": Более 80 процентов украинского зерна приобрели развитые страны
В июне и июле 2022 года 81% украинского зерна скупили страны с развитой экономикой. За этот период объёмы поставок снизились на 43%. Такие данные приводит РИА "Новости", ссылаясь на собственные расчёты, основанные на показателях платформы ООН Comtrade.
Как пишет агентство, сокращение общего объёма поставок не помешало западным странам приобрести украинского зерна на сумму 625 миллионов долларов (при этом в прошлом году сумма закупок составила 380 миллионов долларов). Остальной мир закупил продукции на сумму 146 миллионов долларов (в предыдущем году сумма закупок составила 967 миллионов долларов). То есть за год поставка украинского зерна в западные страны возросла с 28% от общего объёма до 81%.
Как рассказывал Лайф, в июле этого года в Стамбуле подписали два документа, которые были призваны решить проблему с поставками продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый документ, который ратифицировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, предполагал подключение международной организации к снятию различных ограничений на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции. Второй — алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов. В результате же, как отмечал президент РФ Владимир Путин, в беднейшие страны мира было направлено менее 5% вывезенного с Украины зерна.
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