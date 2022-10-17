Россиян предупредили о штрафах за неправильное хранение заготовок

Хранение домашних заготовок допускается только в подвалах частных домов. При хранении их в подвалах многоэтажек владельцев банок могут обязать заплатить до трёх тысяч рублей штрафа, рассказала юрист Елена Кудерко. Она отметила, что основное целевое назначение подвала — расположение коммуникаций и инженерного оборудования.



"Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от двух до трёх тысяч рублей", — пояснила Кудерко в интервью агентству "Прайм".

Исключениями могут стать специальные отсеки для хранения, если они предусмотрены техпаспортом или проектом здания. Правда, и в этом случае хозяева таких "кладовок" должны будут соблюсти предписанные законом меры. Так, банки с припасами, равно как и другие вещи, должны храниться на металлических стеллажах, не загораживать проходы и коммуникации. Следить за соблюдением правил хранения должны управляющие компании и ТСЖ. Фиксировать нарушения вправе и сотрудники МЧС.

