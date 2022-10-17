Врач указал на главную особенность гриппа

Симптомы гриппа проявляются резко и неожиданно. На это может потребоваться всего один час. На такую особенность заболевания указал семейный врач Валентин Шишкин.

"Пациент может назвать вплоть до часа, когда начались симптомы. Когда развитие заболевания от состояния абсолютного здоровья до состояния выраженной болезненности протекает в течение одного часа, вы уже незамедлительно должны покинуть рабочее место и уйти на больничный, чтобы не представлять опасности для окружающих", — предупредил Шишкин в беседе с Ura.ru.

Так как инкубационный период гриппа протекает с момента контакта с заразным больным и до проявления первых симптомов, к моменту ощущения недомогания человек уже заразен для окружающих, подчеркнул врач. В этот момент вирус уже размножен и повредил клетки. Период, когда человек продолжает быть заразным, длится от пяти до десяти суток с момента первого проявления интоксикации.