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16 октября, 23:44

"Что-то рядом прыгало": Федотов резко высказался о конфликте с Абаскалем

Тренер ЦСКА Федотов рассказал о конфликте с наставником "Спартака" Абаскалем

В перерыве состоявшегося 16 октября матча 13-го тура чемпионата России между тренерами ЦСКА и "Спартака" Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем вспыхнул конфликт. Это случилось на фоне забитого красно-синими мяча на 17-й минуте игры.

"Абаскаль на меня не бросился, не надо преувеличивать. Что-то рядом прыгало. Я его не понял", — резко высказался об инциденте Федотов на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что итог матча можно считать закономерным. При этом признал, что во втором тайме игроки сработали плохо на левом фланге и позволили Зиньковскому нанести удар. Однако после второго гола "не развалились" и сумели сравнять счёт.

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Напомним, что столичные футбольные клубы ЦСКА и "Спартак" сыграли со счётом 2:2 в матче 13-го тура чемпионата "Мир РПЛ". Игра состоялась в воскресенье вечером на стадионе "ВЭБ-арена".

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ТАСС / Терещенко Михаил

Анатолий Симоненко

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