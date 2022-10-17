"Что-то рядом прыгало": Федотов резко высказался о конфликте с Абаскалем
Тренер ЦСКА Федотов рассказал о конфликте с наставником "Спартака" Абаскалем
В перерыве состоявшегося 16 октября матча 13-го тура чемпионата России между тренерами ЦСКА и "Спартака" Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем вспыхнул конфликт. Это случилось на фоне забитого красно-синими мяча на 17-й минуте игры.
"Абаскаль на меня не бросился, не надо преувеличивать. Что-то рядом прыгало. Я его не понял", — резко высказался об инциденте Федотов на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что итог матча можно считать закономерным. При этом признал, что во втором тайме игроки сработали плохо на левом фланге и позволили Зиньковскому нанести удар. Однако после второго гола "не развалились" и сумели сравнять счёт.
Напомним, что столичные футбольные клубы ЦСКА и "Спартак" сыграли со счётом 2:2 в матче 13-го тура чемпионата "Мир РПЛ". Игра состоялась в воскресенье вечером на стадионе "ВЭБ-арена".
ТАСС / Терещенко Михаил