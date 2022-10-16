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16 октября, 19:46

ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью

Матч чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Спартаком" закончился ничьей

Столичные футбольные клубы ЦСКА и "Спартак" сыграли со счётом 2:2 в матче 13-го тура Мир – РПЛ. Игра состоялась в воскресенье вечером на стадионе "ВЭБ-арена".

В составе ЦСКА дубль на 17-й и 70-й минутах игры оформил Фёдор Чалов. У "Спартака" — Антон Зиньковский и Александр Соболев на 53-й и 57-й минутах соответственно.

Соболев стал первым игроком "Спартака" за 67 лет, который сумел забить гол в семи матчах подряд (его предшественником был Николай Паршин в 1955 году). Что же касается исхода этого матча, в последний раз ничьей (1:1) встреча между этими командами закончилась в 2018 году.

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Ранее московское "Динамо" на своём поле обыграло футбольный клуб "Оренбург" в заключительном матче субботней программы 13-го тура РПЛ со счётом 3:2.

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ТАСС / Терещенко Михаил

Анатолий Симоненко

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