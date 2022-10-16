ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью

В составе ЦСКА дубль на 17-й и 70-й минутах игры оформил Фёдор Чалов. У "Спартака" — Антон Зиньковский и Александр Соболев на 53-й и 57-й минутах соответственно.

Соболев стал первым игроком "Спартака" за 67 лет, который сумел забить гол в семи матчах подряд (его предшественником был Николай Паршин в 1955 году). Что же касается исхода этого матча, в последний раз ничьей (1:1) встреча между этими командами закончилась в 2018 году.