ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью
Матч чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Спартаком" закончился ничьей
Столичные футбольные клубы ЦСКА и "Спартак" сыграли со счётом 2:2 в матче 13-го тура Мир – РПЛ. Игра состоялась в воскресенье вечером на стадионе "ВЭБ-арена".
В составе ЦСКА дубль на 17-й и 70-й минутах игры оформил Фёдор Чалов. У "Спартака" — Антон Зиньковский и Александр Соболев на 53-й и 57-й минутах соответственно.
Соболев стал первым игроком "Спартака" за 67 лет, который сумел забить гол в семи матчах подряд (его предшественником был Николай Паршин в 1955 году). Что же касается исхода этого матча, в последний раз ничьей (1:1) встреча между этими командами закончилась в 2018 году.
Ранее московское "Динамо" на своём поле обыграло футбольный клуб "Оренбург" в заключительном матче субботней программы 13-го тура РПЛ со счётом 3:2.
ТАСС / Терещенко Михаил