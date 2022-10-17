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16 октября, 23:52

Потеря Херсона уже ударила по кошелькам украинцев

"Страна": Украина из-за потери Херсона столкнулась с подорожанием яиц

Цена за десяток яиц на Украине вновь подскочила. Теперь их стоимость начинается от 80 гривен (135 рублей). "Страна.ua" отмечает, что производители связывают это с воссоединением Херсонской области с Россией.

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский рассказал, что несколько птицефабрик прекратили работать из-за российской военной спецоперации. По его словам, другие предприятия не спешили увеличивать поголовье кур-несушек и увеличивать темпы производства. К тому же один из крупнейших производителей яиц — комплекс "Чернобаевский" — находится в Херсонской области, которая по результатам референдума вошла в состав России.

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Как ранее писал Лайф, в Херсонской области заявили, что Россия "поставит мат" Украине уже зимой. В этом уверен замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Возможности Киева в нынешнем противостоянии зависят от Запада, указал он, а Россия в этом плане достаточно мощна и "фактически безгранична".

Напомним: 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы субъектов подписали договоры о включении территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что такова воля миллионов людей.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Арина Родионова

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