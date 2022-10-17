Потеря Херсона уже ударила по кошелькам украинцев

Цена за десяток яиц на Украине вновь подскочила. Теперь их стоимость начинается от 80 гривен (135 рублей). "Страна.ua" отмечает, что производители связывают это с воссоединением Херсонской области с Россией.

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский рассказал, что несколько птицефабрик прекратили работать из-за российской военной спецоперации. По его словам, другие предприятия не спешили увеличивать поголовье кур-несушек и увеличивать темпы производства. К тому же один из крупнейших производителей яиц — комплекс "Чернобаевский" — находится в Херсонской области, которая по результатам референдума вошла в состав России.