Зеленский попросил украинцев экономить электричество по вечерам

Украинцы должны сократить потребление электричества с 17 до 23 часов. С таким призывом к соотечественникам обратился президент страны Владимир Зеленский.

"В эту субботу жители Черниговской области ограничили своё потребление электричества на 20%. А в целом по стране — в среднем на 10%", — сказал Зеленский в видеообращении в телеграм-канале.

Он отметил, что Киев и область снизили потребление электричества только на 7%. Зеленский просил население сделать больше, если есть такая возможность, и указал на вечерний временной отрезок как предпочтительный для экономии.

"Пожалуйста, сделайте больше, если можете. С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества", — сказал Зеленский.

Ранее Лайф писал, что премьер-министр Украины Шмыгаль призвал жителей сократить энергопотребление даже больше — на 25%. Он попросил жителей ограничивать пользование электричеством в вечерние часы.