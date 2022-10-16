Сумская область Украины частично осталась без электричества

В Сумской области случилось аварийное отключение электроэнергии. Об этом рассказал в телеграм-канале глава областной администрации Дмитрий Живицкий.

"Снова имеем аварийные отключения по области. Пока не хватает мощностей для Шосткинского района", — написал Живицкий.

Он отметил, что специалисты делают всё возможное для стабилизации сети, и обратился в жителям области с просьбой ограничить потребление электричества до конца суток, а также в понедельник с 8 до 11 часов.